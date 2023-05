Video ja galerii ⟩ Ematapja Aleksandr kohtupingis: see on kõige raskem tegu, mis üldse olla võib

Kui Aleksandr Ivanov ei istuks käeraudades kohtusaalis, võiks arvata, et ta on tavaline lihtne inimene, keda ei ole mõtet karta. 38-aastasel mehel pole mõrvarlikku pilku ja pigem võiks arvata, et ta on loomult tagasihoidlik ja kartlik.

Aleksandr Ivanov kohtus Foto: Katrin Lust

Kui prokurör hakkab rääkima aga mehe tegudest, on need nii võikad, et korraks läheb kohtusaalis süda pahaks. Aleksandr Ivanov tappis kööginoaga, mille tera on 12 sentimeetrit pikk, omaenda lihase ema, kui too sai teada, et poeg oli temalt näpanud 1000 eurot.

Ema armastas poega väga

Kohtusaalis kuuleme, et 38-aastane Ivanov oli oma emaga lähedane ning just ema oli see, kes toetas töötut poega rahaliselt. Seda ka siis, kui poeg armastas käia netikasiinos ning tarvitas kanepit ja kokaiini.

Ivanovi sõprade ja tuttavate kirjelduste järgi oli mees tapmisele eelnenud päeval veidi teistsugune kui tavaliselt. Tol õhtul sai ta sõpradega oma korteris kokku, kuid oli sõnaaher. Koos suitsetati kanepit ning seejärel läks seltskond lahku.

Ivanovi ema Ljudmilla, kellel oli temaga, nagu juba öeldud, lähedane suhe, läks poja juurde ööseks ning aitas tal magama heita.

Ivanov elas Lasnamäel ema Ljudmilla kodust vaid 300 meetri kaugusel ning läks tapmispäeva hommikul tema juurde. Möödunud aasta 21. märtsil söödi isegi koos küpsiseid ja joodi teed ning seejärel pidi perekond suunduma Ivanovi korterile pakettaknaid ostma.

