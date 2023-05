ÜKS JA AINUS ⟩ Vaid ühe inimesega seksinud soomlased jagavad mõtteid: on olnud häbi

50-aastane Soome mees Jonte ütleb, et talle on oluline, et tema naine on tema esimene sekspartner ning sama kehtib ka tema naise puhul.

«Mulle oli oluline, et ma oleksin oma naise esimene ja minu naine on ka minu esimene. Täiesti suurepärane!»

Pilt on illustratiivne Foto: Womanizer Toys/Unspash

Üks sekspartner kui midagi naeruväärset

Mõned küsitlusele vastajatest tõid esile, et ühest sekspartnerist rääkimine on paljudele üllatav, ning mõnda vastajat on süüdistatud koguni valetamises. Vastajad leiavad, et tänapäeval on tavaline, et seksuaalpartnerite arv on suurem.

«Mul on olnud pikaajaline suhe üle kümne aasta, alates sellest ajast, kui ma olin 21-aastane, ning see inimene on mu ainus sekspartner. Enne seda suhet kogesin oma tutvusringkonnas mingisugust imestust enda kogenematuse üle ja veel kolmekümnendateski eluaastates saan ma üllatavate pilkude osaliseks, kui juhtun mainima, et olen seksinud elu jooksul vaid ühe inimesega,» jagab 34-aastane Johanna mõtteid.

«Endiselt tundub olevat üldlevinud mõte, et kõik inimesed tahavad seksi ja kui nad ei taha, siis nad valetavad,» ütleb 44-aastane anonüümseks jäänud naine.

Valehäbi

Mõned vastajatest nentisid, et nad tunnevad häbi ning kahetsust, sest neil on olnud vaid üks seksuaalpartner või siis väike arv seksuaalpartnereid. Häbi on olnud teguriks, mis mõjutab sel teemal teistega mitte vestlema.

49-aastane Soome mees Ville ütleb, et temalt pole kunagi keegi tema sekspartnerite arvu kohta küsinud. 44-aastane Tuula aga tõdeb, et tema pole sel teemal sõna võtnud, kuna leiab, et seda isiklikku teemat ei peaks teistega arutama.

Häbitunnet tunnistab näiteks 45-aastane Juhani, kelle sõnul on tema naine ainus, kes teab, et tal on olnud vaid üks seksuaalpartner. Mees nendib, et tal on kahju, et tal pole rohkem kogemusi. 51-aastane Susan ja 53-aastane anonüümne naine ütlevad, et nad ei ole julgenud kunagi teistele öelda, et neil on olnud vaid üks partner.