KÄIMAS ON OTSIMISOPERATSIOON ⟩ Himaalaja «Viagrat» korjanud kolm inimest kadusid

Nepali mäepääste teatel sai 12 inimest vigastada ja kolm on kadunud, kui riigi loodeosas tekkis 8. mail lumelaviin.

Võimude andmetel oli viieteistkümneliikmeline seltskond läinud korjama Himaalaja «Viagrat», mida kohalikus keeles nimetatakse yarchagumba'ks. See on Hiina mardustõlvik (ladina keeles Ophiocordyceps sinensis), seeneliik, mis elab parasiidina sugukonna Thitarodes ööliblikate vastsetel. Seeneniidistik kasvab läbi vastse keha, imedes selle tühjaks ja vastne sureb. Mumfitseerunud putukast kasvab seen, millest lenduvad laiali uued eosed.