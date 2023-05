Tähelepanelikumad televaatajad märkasid tseremoonia ajal põgusat hetke, mis tekitas hämmastust. Sõdurid marssisid ära ja kaugemal on näha liikumas pikas mustas rüüs olendit, kes kannab saua.

See jäädvustati videole, mis levib sotsiaalmeedias. Arvatakse, et tegemist võib olla vikatimehega, kes on surma kehastus ja viib lahkunuid manalasse. Kellele ta kroonimisel järele tuli, ei ole teada.