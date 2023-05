VIDEO ⟩ TikTokker jäi vahele «Eesti otsib superstaari» eelvoorust salaja otseülekande tegemisega

Seejärel esitas ta kohtunikele Silvi Vraidi loo «Nagu merelaine». «Aitäh, pikemalt ei olegi tarvis,» kõlas ühe meeskohtuniku suust. «Need kaks asja kokku – see, kuidas sa laulad, ja see, mis sa rääkisid, et osavõtt on tähtsam kui võit, annavad mulle märku, et see saade ei ole sinu jaoks,» sõnas sama meeshääl, kinnitades kandidaadile, et ta ikka laulmisega jätkaks ning enda julget energiat edasi hoiaks, kuid oma esitusega ta kohtunikke pahviks ei löönud.