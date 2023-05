ELU24 EUROVISIOONIL ⟩ Soome eurolaulu kaasautor Alika laulust: kas sa lööd mind?

Olles Manchesteri lennujaamas just lennukilt maha tulnud ning kohvreid oodanud, märkasime kaugelt erkroheliste särkidega Eurovisioonile siirduvaid Soome fänne. Need, kes Eurovisiooni lauluvõistlusega kursis on, teavad, et sel aastal kannab uhkelt rohelist just Soome esindaja Käärijä (alumisel pildil), kes esitab laulu «Cha cha cha» ning on ka üks suurfavoriitidest.