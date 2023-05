KLÕPSUD ⟩ «Liverpoolis on kuradi külm!» Soome eurolaulja toetajad põrutasid Eurovisioonile koos saunaga

Üheks tänavuseks Eurovisiooni favoriidiks peetav Soome muusik Käärijä peaks uhkust tundma, sest tal on päris vinged fännid. Kaks Käärijä fänni lubasid räpparile, et kui ta läheb Soomet Eurovisioonile esindama, toovad nad talle kohale sauna, vahendab Ilta Sanomat .

There’s a Finnish Käärijä Sauna in Liverpool. #Eurovision pic.twitter.com/gDTmGUOIkJ

Käärijä võitiski kohaliku eelvooru ja astub juba homme, 9. mail esimeses poolfinaalis võistlustulle. Samal ajal on Eurovisiooni korralduspaiga läheduses hiiglaslik saunamaja, mis on pühendatud just Käärijäle.