KÄRMELT TRIMMI ⟩ 52-aastasele modellile anti bikiinivormi saavutamiseks kõigest kolm nädalat

«Mulle anti ainult kolm nädalat ette teada. See oli ebareaalne,» meenutas Lakshmi. Ta tunnistas, et kui tema esindaja talle helistas, pidas ta seda kõike tüngaks. «Ma olin kindel, et see ei ole tõsi, see oli nii ebareaalne. Arvasin, et see võinuks minuga juhtuda, kui ma olin 20ndates või 30ndates, aga see ei juhtunud.»