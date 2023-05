Täna «Kuuuurijas»: naine kaotas tööõnnetuses näpud, ent tööandja endal süüd ei näe

Vahetult pärast traagilist õnnetust viis naise haiglasse just tema ülemus, kes soovitas muuseas õnnetuse kohta valetada. «Kui EMOsse sõitsime, siis ta ütles, et ütlegi niimoodi, et see õnnetus juhtus kodus kreissaega,» räägib Anneli. Kuigi naine esitaski arstidele versiooni, mida ülemus oli temalt palunud, siis haiglas tema juttu siiski uskuma ei jäädud. «Kirurg ütles kohe, et see ei saa kreissaega lõigatud olla,» lisab Anneli.

Naise sõnul on ta aastate jooksul püüdnud tööandjaga jutu peale saada, et too ta kasvõi poole koormusega tööle vormistaks. Sellest on aga tööandja keeldunud. «Ta ütles, et ta ei saa mind tööle võtta, sest ta peab minu pealt makse maksma,» räägib naine. Nüüd on Anneli jäetud justkui saatuse hoolde, sest on kaotanud oma tervise ja ilma jäänud kõikidest hüvedest.