JÕHKER ⟩ Tailanna sai süüdistuse 14 inimese mõrvas

Iltalehti vahendusel on Tais kinni peetud tailanna, kellele on esitatud süüdistus 14 mõrvas. Naise ohvrite seas on ka tema endised sõbrad ning elukaaslane.

The Guardian kirjutab, et naist kahtlustatakse oma ohvrite mürgitamises tsüaniidiga. See on kiiresti tappev mürk, mis mõjutab eriti südant ja kesknärvisüsteemi. Inimese tapmiseks piisab väikesest kogusest.

Politsei arreteeris kahtlustatava Sararat Rangsiwuthaporni eelmisel nädalal pärast seda, kui ta mõrvas Tais Ratchaburis oma sõbra. Naine oli koos sõbraga jõe kaldal, kui sõber ootamatult kokku kukkus ja suri. Lahkamisel leiti sõbra verest tsüaniidi.

Pärast juhtumi avalikuks tulemist teatasid politseile ka teiste ohvrite lähedased, et nende tuttavad on surnud just nimelt pärast Rangsiwuthaporniga kohtumist. Mõrvasüüdistuste arv võib veel kasvada, sest politsei uurib praegu kolme juhtumit, kus naist kahtlustatakse inimeste mürgitamises. Uurimine käib Tai viies provintsis.