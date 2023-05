Abikaasa surm jättis Tartu mehe kaheksa lapsega üksinda: viimase asjana ütles, et ta armastab mind

Kristo ja Moonika kohtusid neli aastat tagasi. Koos osteti maja Tartumaale, et ehitada see enda unistuste koduks. Kahe peale kokku olid neist saanud nüüd seitsme lapse vanemad: Kristol oli varasemast abielust kaks ja Moonikal viis last.

Ootamatu kaotus

Õhtul oli Moonika voodisse heitnud. «Varises mu käte vahel kokku,» meenutas Kristo, kes esialgu arvas, et naine on lihtsalt väsinud. Ühel hetkel taipas mees, et abikaasa ei hinga enam. Arstidel ei õnnestunud suure pere ema elu päästa. «Viimase asjana ta ütles mulle, et armastab mind,» meenutas Kristo, pisarad silmis.