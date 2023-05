Merlyn Uusküla avaldas, miks otsustas pärast abiellumist enda perekonnanime alles jätta

Esmaspäeva hommikul raadios Star FM külas käinud Uusküla avaldas, et pika artistikarjääri tõttu jättis ta enda perekonnanime alles. «Passis on liitnimi. Kui tahame reisida, siis oleme sama nimega, aga artistina jätkan Merlyn Uuskülana,» selgitas lauljatar, kelle ametlikes dokumentides seisab siiski uhke nimi Merlyn Uusküla-Hein. «Kui oled 20 aastat laval olnud ja kasutanud enda tavalist nime, siis oleks mõistlik sama nimega jätkata, mitte teha nimemuutust,» lisas ta.

Enne abiellumist avaldas Merlyn Elu24-le antud intervjuus, et glamuursesse pulma on oodatud ligi 90 inimest. «Võtan asju mõistusega ja rahulikult, hetkel on tunne pigem siiski rahulik. Aga kui hakkab tulema juba juulikuu, siis on küll ehk väike värin juba sees,» tunnistas ta mõned kuud enne pulmapäeva.