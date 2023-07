Menukas suhtesaade «Armastuse malev» tõi eelmisel aastal ekraanidele mitu uut nägu, kellele vaatajad iga nädal kaasa elasid. Tänaseks pole aga enam meie säravatest tõsielustaaridest pea midagi kuulda. Mida tegi Maarja-Liis auhinnarahaga? Kas Annika on leidnud enda kõrvale kaaslase? Ja kuhu kadus Iiris? Otsisime maleva neiud üles ja uurisime välja!

«Armastuse maleva» särtsakad neiud tõid televaatajateni iga nädal nii draamat, pisaraid, romantikat kui ka metsikuid peoõhtuid. Saate jooksul tekkisid osa naiste vahel tõelised sõprused, kuid kas need on ka kestma jäänud? Kuhu üldse on kõik kadunud? Kas saatesse ei mindudki kuulsust otsima?