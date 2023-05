ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Nursipalu kasakad kirjutavad kirja NATO sultanile

Nursipalu kasakas, Meie Nursipalu MTÜ nimel kirja kirjutanud Maarika Niidumaa (MTÜ juhatuse liige) tahab muuhulgas NATO sultanilt teada, kuivõrd oluliseks peab NATO Lõuna-Eesti mägisel ja metsasel maastikul kohalike elanike rolli.

Ja jätkab: «Oleksime erakordselt tänulikud, kui oleks võimalik saada vastus selle nädala jooksul. Samuti on oluline öelda, et meie eesmärk ei olnud kuhjata sellesse kirja infot senise protsessi, täpsemate häiringute ja muude spetsiifiliste murekohtade kohta. Saadame need aga meeleldi, kui annate sellest kasvõi poole sõnaga märku.»

Permanentne võitlus

Täiesti hämmastav, kuidas selle jamaga on liitunud mitmed muidu üsna laia silmaringiga inimesed. Mõnegi jaoks käib üldse kogu aeg permanentne võitlus – loomulikult Eesti riigiga. Enamus «võitlejatest» töötavad ise Soomes või nimetavad meie riiki aktsiaseltsiks, kellega «neil lepingut pole».

Argument, et las harjutavad Leedus või Lätis, ei päde. Kui me ise ei panusta, ei taha meid mitte keegi kaitsta.

Ajakirjanik Inga Raitar väidab sotsiaalmeedias, et teised riigid küll nii ei tee, et NATO-le harjutusala «annavad». Mis on muidugi lihtsalt lollus või teadmatus: Venemaa viimase aja käitumisele on harjutusalade laiendamisega reageerinud kõik meie naaberriigid Soomest Poolani. Raitar tahab veel teada, et kas Nursipalu on ikka parim koht, vihjates – nagu siin kirjatükis ennegi öeldud – et äkki oleks sobilik asetada see ebamugav rajatis «kuhugi mujale». Raitar harrastab absoluutselt kõike võrrelda 1987. aastaga, mil fosforiidi vastu sõditi. Mõni aasta tagasi oli tema jaoks «fosforiidi» rollis raudtee, nüüd NATO.

Kulla kasakad! Seda harjutusala on vaja kõigile, sealhulgas end põlisrahvaks kuulutanud võrokestele. Eestlastele ka, kes on samuti põlisrahvas – mulkidele, hiidlastele, saarlastele, pärnakatele, tartlastele, setodele jne.

Tõsi, kommunikatsioon on olnud pehmelt öeldes nõder, kõik, kes mingilgi moel oma elust loobuma peavad, tuleb üle kompenseerida. Ja seda PEAB nõudma.