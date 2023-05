Tööpostil näpud kaotanud naine jäi ilma igasugusest hüvitisest. «Ütles, et see ei ole tema mure.»

Lisaks sellele, et Annelil ei olnud tööandjaga sõlmitud ühtegi lepingut, puudusid naise sõnul ka töökaitsevahendid. «Meile ei antud midagi, pidime ise ostma. Töökindad suure nurumise peale andis,» väitis Anneli. Viimase sõnul oli ka saatuslik masin, mis õnnetuse põhjustas, katkine. Tööandja ei pööranud aga Anneli sõnul sellele erilist tähelepanu. «Ütles, et teeme selle koorma ära, siis viime remonti,» meenutas ta ülemuse Väino sõnu.

Õnnetuse päeval viis Anneli Viljandi haiglasse just tema ülemus Väino. «Kui EMOsse sõitsime, siis ta ütles, et ütlegi niimoodi, et see õnnetus juhtus kodus kreissaega.» Anneli sõnul soovitas ülemus tal õnnetuse kohta valetada, väites, et see juhtus kodus, mitte tööl.