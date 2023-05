Selgusid reklaamid ja turundusteod, mis pääsesid Kuldmuna 2023 konkursi finaali

“See oli samuti meeldiv üllatus,” räägib igapäevaselt Tanki loovjuhina tegutsev Valme. “Töid polnud liiga palju, aga oli häid palu, mis said auhinnatud. Tunde järgi ütleks, et varem on olnud nirumaid aastaid, aga nüüd on hakatud raadiot kui mängulist reklaamikanalit jälle tõsisemalt võtma."

Digižürii juht Anne Muldme sõnas, et tase oli väga hea, eriti kiitis ta digikampaaniaid. “Paar liiget, kes varemgi žüriis olnud, tõid esile just digikampaaniate taseme,” kommenteeris ta. “Alla latti kindlasti ei mindud, pigem ikka üle. Mul on hea meel, et hoidsime kogu aeg loovust fookuses. Iga kord, kui hakkasime langema arutellu, kas töö oli lõpuni funktsionaalne, ütles keegi, et tegemist on loovuskonkursiga. Nii mõnigi töö näitas, et veebikeskkonnas on võimalik väga hästi emotsioone edasi anda ning brändi ehitada. Need said ka vääriliselt hinnatud.