PEA EES TÜHJA BASSEINI ⟩ Reval-Spordi juhataja šokeerivast õnnetusest: saime mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse

Spordiklubi juhatuse liige Aldur Partasjuk sõnas päev pärast õnnetust toimetusele, et kliendi seisund on stabiilne.

«Ta väljus pärast juhtunut basseinist omal jalal ning talle anti kohe esmaabi. Oleme olnud temaga täna ka kontaktis ning saanud kinnituse, et tervislik seisund on stabiilne ja enesetunne normaalne.»

Klientidel on kindlustuskaitse

Esmaspäeval sõnas spordiklubi juhatuse liige Aldur Partasjuk toimetusele, et veekeskuses juhtunud õnnetus on lahenduse leidnud. «Juhtum on saanud mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse,» sõnas Partasjuk, lisades, et kliendi tervis on paremas korras.