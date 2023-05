ARMAS KLÕPS ⟩ Jüri Butšakov tähistas kihlatuga aastapäeva

«8!» jäi armsa foto ühismeediasse postitanud Kanal 2 saatejuht Jüri Butšakov napisõnaliseks, ent avaldas, et tähistasid elukaaslase Annikaga aastapäeva.

Eelmisel aastal tuli ilmsiks, et Annika on sõrme saanud kihlasõrmuse. Pulmapidu on aga koroona ja pisipoja sünni tõttu edasi lükkunud. «Mina tahaksin oma pulmas pidutseda ehk poiss võiks olla siis natukene suurem,» nentis Annika ajakirjale Pere ja Kodu antud intervjuus.