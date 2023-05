ERILINE ÜLLATUS ⟩ Kalush Orchestraga koos lavale astuv Stefan: keerulistel aegadel sellised asjad ühendavad

Juba teisipäeval, 9. mail toimub Vabaduse väljakul Euroopa päeva kontsert, kus astuvad üles Kalush Orchestra, Stefan ja Tanel Padar.

Päev on mitmest küljest eriline, kuid veelgi erilisemaks teeb selle see, et Stefan ja Kalush Orchestra jagavad ühel hetkel lava! Koos esitatakse lugu «Stefania», mis on tähendusrikas nii Kalush Orchestrale kui ka Stefanile.

«Tegin eelmisel aastal peale Eurovisiooni võitja selgumist TikTokis video, kus laulsin ja räppisin Ukraina võidulugu ja see sai seal väga palju tähelepanu. Samas mõtlesin, et oleks äge väljakutse, kui ma õpiks terve loo selgeks!» rääkis Stefan, kes esitas lugu ka saates «Tähtede täht». Viimases tuletati meelde, et Stefani õe nimi on just Stefania.

«Nüüd, kui kuulsin, et esinen koos Kalush Orchestraga Euroopa päeva raames samal kontserdil, siis mul tekkis kohe mõte, et oleks äge seda lugu esitada koos nendega,» ütles Stefan, avaldades, et mõtte peale tuli just tema.

Ukraina bänd Kalush Orchestra MTV Euroopa muusikaauhindadel 2022. aasta novembris. Foto: AP/Scanpix

Ukraina bänd haaras võimalusest samuti kinni. «Mul oli rõõm kuulda, et nemad olid nõus selle mõttega kaasa lööma. Eriti keerulistel aegadel sellised asjad ühendavad rahvusi,» lisas Stefan.