Kaheksa suurepärast Eesti artisti võtsid sel kevadel endale ülesande sukelduda pea ees tundmatusse ja panid end proovile eri muusikažanrites. Pühapäeva õhtul selgitatigi välja võitja, kelleks on Getter.

Getter ütles, et saade andis talle justkui uue hingamise. «Kui ma kunagi alguses ütlesin selle jah-sõna, siis ega ma ei kujutanud ette, et sellest saab selline elamus! Ja ma olen nii tänulik, et meil oli võimalus end näidata nii erinevatest külgedest.»