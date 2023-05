Kuninglikud fännid on veendunud: Meghan tuli maskeeringus kroonimistseremooniale

Pärast laupäevast kroonimistseremooniat on mõningad Twitteri kasutajad veendunud, et Meghan Markle ilmus laupäevasele kuningas Charles III kroonimisele maskeeritult. Seda hoolimata sellest, et tegelikkuses viibis naine Californias koos oma laste Archie ja Lilibetiga ning Harry tuli isa kroonimisele üksinda.