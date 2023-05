MART RAUDSAAR ⟩ Kuidas prügist raha teha?

See teema võiks majapidamisi erutada küll, sest olen paraku 55-protsendi ulatuses kindel, et võimalik prügipõletamise maks või prügi ladestamise maksu võimalik tõus (millest Michal on ka rääkinud) tähendavad korraldatud jäätmeveo kallinemist, ehk teisisõnu ettevõtted kirjutavad selle täiendava kulu oma arvetele naksti juurde.

Korraldatud jäätmevedu on meil korraldatud juba aastaid. See tähendab, et kõigil on kodu juures sundprügikast (olenemata sellest, kas prügi tekib või ei) ning peagi on ka sundkomposter. Korraldamine seisneb selles, et omavalitsused korraldavad jäätmevedaja leidmiseks konkursse ning valitakse odavaim pakkuja, kes siis korraldab prügi kastidest kuhugi minema.

Kuid vajaliku mahuga teenust pakkuda suutvaid firmasid on Eestis vaid üksikuid – sest omavalitsused on üha suuremad. Vaadake näiteks Eesti Jäätmekäitlejate Liidu kodulehte ning seda, kes on nende liikmed ja jätke kõrvale ohtlike jäätmetega tegelejad ja Tartu Ülikooli Kliinikum. Vabandust! Liidust on saanud mõned aastad tagasi Eesti Ringmajandusettevõtete Liit, kuid kuulates Michalit, pole see muudatus suutnud ringmajanduse protsenti märkimisväärselt tõsta.

Miks siis nii? Ma ei tea, mida arvab geniaalne Konkurentsiamet, kuid minu meelest on olukord (majandusteooria mõttes) ideaalsest vabaturust siiski kaugel. Meil ei ole selles vallas mitte niivõrd tarbija põhine turg, vaid teenuse pakkuja põhine turg. Kusjuures selle turu on tekitanud riiklik regulatsioon: igaüks peab olema jäätmeveoga liitunud.