NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädala algus võib tuua üllatuse, kuid lõpp läheb eriti heaks

Oleme kuutsükli ja varjutuste perioodi lõpuveerandis, mil rahutus tasapisi vaibub ning muutused saavad tervikusse integreeruda.

See nädal toob kaasa vaatenurkade muutumist kergenemise suunas ning hulganisti voolavat ja toetavat energiat, mida lähebki vaja. Nimelt tekib harmooniline minikolmnurk Merkuuri (kommunikatsioon ja mõtlemine), Veenuse (tunded, väärtused ja naudingud) ja Saturni (töö, stabiilsus ja struktuur) vahel – need kolm planeeti ühendavad jõud ja toimivad mõnusas sümbioosis.

Nädalalõppu tasub planeerida meeldivaid sündmusi, kuna üldine energia on äärmiselt harmooniline ning on võimalik parandada suhteid ja teha produktiivseid plaane edasiseks. Eluterve reaalsustaju tugevneb ning lihtsam on saada teineteisest samamoodi aru.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval jõuab Päike ühendusse Uraaniga – see kohtumine leiab aset korra aastas ning toob kaasa mõtteselgust, vaimustust ja inspiratsiooni ning aitab vabastada liigseid emotsioone. Uraani eesmärk on meid ehmatuse, üllatuse või isegi šokiga äratada ning kõrgemale tõsta, et näeksime elu värskemast perspektiivist. Inimestele, kes hoiavad väga tugevalt kinni oma turvatsoonist, võib see seis olla keerulisem ja ehmatavam.

Suures plaanis võib see tuua kaasa üllatavaid uudiseid.

Reedel läheb täpseks Merkuuri sekstiil Saturniga, mis on tegelikult mõjujõus 10. kuni 21. maini. See seis toob kaasa produktiivsed lahendused ning teravdab reaalsustaju. Mõtlemine ja suhtlemine muutuvad palju selgemaks ja loogilisemaks ning osatakse keskenduda olulisele. See seis on hea igasuguse mentaalse töö tegemiseks. Samuti on hea aeg, et vaadata üle küsimused, mis varem on tekitanud segadust või jäänud ähmaseks: nüüd peaks olema võimalik tõde ära tunda.

Laupäeval jõuab Merkuur sekstiili Veenusega ja Veenus trigooni Saturniga – eespool mainitud minikolmnurk läheb täpseks. See toob kaasa usaldust, stabiilsust ja head arusaamist inimeste vahel. Seis sobib nii isiklike küsimuste kui ka tööasjade lahendamiseks. Kindlasti võiks kasutada seda aega iseendas parema selguse loomiseks. Seis võib väljenduda ka lihtsalt probleemideta igapäevaelu kulgemisena.