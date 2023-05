PALMISAAREL ⟩ Tuntud Eesti sisuloojad unistuste elust Balil: meil on lihtsalt nii hea klapp ja teineteise mõistmine

Helesinised laguunid, troopilised palmisaared ja kuum päike, trimmis kehad ja napid bikiinid – sellest unistavad paljud. Sisuloojate Juhani Särglepa ja Katri Palmi jaoks on ilus elu argipäev. Noored on juba läbi rännanud kogu maailma ning leidnud, et parim koht päikese all on Bali saar. Mis on Balis võluvat ning kuidas on Juhani ja Katri loonud endale unistuste elu?