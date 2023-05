401 000 EUROT ⟩ Haus galerii kevadoksjonil käis Konrad Mägi maali pärast tihe rebimine

Oksjonil müüdi Konrad Mägi maal «Maastik» 401 000 euroga. Mägi maali pärast käis tihe rebimine kahe huvilise vahel ja võitis isik, kes on peidus numbri 11 taga.

Galerii eestvedaja Piia Ausman ütleb, et tegu on Haus galerii ajaloo kõige kallima alghinnaga – 156 000. «Konrad Mägi on hindade osas olnud juhtfiguur,» tõdeb galerist.