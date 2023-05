ASTEROIDIDE SÕNUMID ⟩ Pandora annab vihje, kus tuleb seista silmitsi talitsematu uudishimuga

Huvitav on teada, et asteroidile andis nime selle observatooriumi asutaja lesknaine. Samal ajal oli naine tõsises tülis ühe teise observatooriumis töötava astronoomiga, mis viis selleni, et too astronoom visati sealt füüsiliselt välja. Kui ta kuulis, et naine oli nimetanud vastleitud asteroidi Pandoraks, nentis ta, kuivõrd sobilik nimi see on. Seega juba Pandora nimetamise ajal toimus tema ümber küllaldaselt draamat.