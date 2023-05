MULJED OTSE LONDONIST ⟩ Betty Ester-Väljaots kroonimise melust: ei tohi ronida rahva seas kõrgele, muidu tehakse märkus

«Väga uhke oli näha, kuidas Charles ja Camilla mööda sõitsid esimest ja siis ka teist korda,» ütleb Väljaots ja lisab, et üritus on sujunud väga ladusalt. «Selleks, et sinna tee äärde saada ja kuninga tõlda näha, pidigi kas öösel või väga vara hommikul minema. Praegu on kõik teed suletud ja endiselt on tahtjaid siia piirkonda, aga heal juhul ainult välja lastakse praegu. Kõik elasid kroonimisele kaasa, seda sai ekraanilt vaadata,» räägib ta.

Plats, kuhu inimesed on tulnud kroonimist jälgima, pole suvaline telkimiskoht. Alal on olemas toidukohad, tualetid. «Saad ka väikse veini või õlle osta. Igati organiseeritud koosviibimine,» ütleb ta. «Igal pool on abivalmis abipolitseinikud ja politseinikud, kes aitavad suunata, kuhu minna. Siin on nii, et ei tohi ronida rahva seas kõrgele. Et oled ainus, kes saab parema vaatekoha. Kui ronid oma ämbri või pingi peale, siis tehakse märkus ja palutakse maha tulla, et olla teiste suhtes lugupidav. Igati pidulik meeleolu on.»