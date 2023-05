Alika Milova sõnas «Ringvaatele» antud intervjuus, et oma etteaste pärast ta närvis ei ole, küll aga tekitab talle elevust lõpptulemus ehk see, mitmendaks ta Eurovisioonil jääb.

Neljapäeval tegi Alika oma teise lavaproovi Liverpoolis ning kommenteeris «Ringvaates» , et see läks juba paremini kui esimene proov, sest esimesel korral oli ta häiritud suurest lavast ja selle valgustusest. «Ei saanud esitusele normaalselt kontsentreeruda, pigem vaatasingi ringi, et kõik on nii hiigelsuur.»