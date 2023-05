PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 6. mai: Veevalaja pilk on suunatud tulevikku, Neitsi peab teadmisi täiendama

Loominguline potentsiaal on kõrge, saad seda äriasjades kasutada. Ole nutikas ja proovi mõelda, kuidas kaaslasi koostööle suunata.

Aeg sobib selleks, et vaikselt endasse süüvida, oma tunnetega kontakti saada. Sisemise tasakaalu saavutamiseks on vaja rahulikku olemist.

Veenus jõuab Vähi märki, tuues esile sulle nii loomuomase veetluse ja sisemise sarmi. Algab aeg, mil on iseäranis lihtne suhteid luua.

Näed nüüd maailma avarama pilguga. Sul on lihtsam aru saada, kuhu tahad tegelikult välja jõuda. Mõistad, et teadmisi tuleb täiendada.

Rahaasjade strateegiliseks planeerimiseks sobiv aeg. Tasub mõelda, kes on need inimesed, kellele tasub koostööettepanek teha.

Võib minna rivaalitsemiseks kellegi südame võitmise nimel. Oled valmis palju mängu panema, et parim olla.

Kui sul on tahtmist eluviise tervislikumaks muuta, tee konkreetne plaan. Otsi endale kaaslane, kellega saaksid kogemusi jagada.

Pilk on tulevikku suunatud. Tunned, et eriti tähtsad on lähisuhted ja pereasjad, töine valdkond jääb teisejärguliseks.