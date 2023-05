ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: paar sõna proua "vanemspetsialist" Monika Helme kastirattast ja rikkast Hiinast

Ma isiklikult ei oska igale tänaval liikuvale uuele nähtusele – olgu see jalgadega ratas või tiivakestega tramm – kohe reageerida, et kas see on hea või halb. Enamus asju ei puuduta enamust, vana tuntud tõsiasi. Mõni aeg tagasi sigines kõikjale üleskutseid hakata kasutama kastiratast: teate küll, sihukene kolmerattaline käru, kast on ees. Kes on virgem, väntab oma kastikaga ise mööda hipsterite linnaosasid ringi, kes on laisem, ostab elektrimootoriga kastika. Proua Helme ergastus viivitamatult.