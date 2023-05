INTERVJUU ⟩ Tõsielusaates kaaslast otsiv Renne Merilo: olen alati arvanud, et tutvun oma tulevasega ebatavalisel moel

Praegu on mehe leidmisel kindlasti olnud suureks takistuseks minu aja planeerimine nii, et kindlasti saaksin teha pigem kõike muud kui meestega kohtingutel käia. Olin pikka aega viimasest suhtest sisemiselt «kinni» ja pigem otsisingi muid tegevusi, et ei peaks uuesti elu alustama. Nüüd siis otsustasin, et saatesse sõrme andnuna teen otsa lahti ja annan endale võimaluse. Olen alati arvanud, et tutvun oma tulevasega kuidagi ebatavalisel moel... Äkki nüüd see hetk ongi käes.

Oled öelnud, et ennekõike soovid endale partnerit, kes on aktiivne, aga mis on need iseloomuomadused, mis peavad kindlasti su partneril olema?

Aktiivsuse all mõtlen ma kindlasti ka sporti, aga igapäevases elus pigem sellist liikuvat ja teotahtelist meest. Kui ma pakun välja, et me võiks minna jalutama või täna midagi uut proovida (näiteks mängime padelit, mida ma pole kunagi teinud ja tahaksin proovida) ja kui mees iga välja pakutud uue või isegi lihtsalt liikuva tegevuse peale ütleb, et ta ei viitsi või on väsinud, siis pole see mees ilmselt mulle. Ma olen ka vahest väsinud ja tahaks lihtsalt telekat vaadata ja puhata, aga see ei tohiks olla põhitegevus meie elus.