KUULSUSEGA KOHTINGUL ⟩ Lauri Pedaja: mehest saab mees siis, kui ta otsustab teha ühe naise oma naiseks

Abielumees Lauri Pedaja saabus kohtingule loomulikult sõrmus sõrmes, tema jaoks tundub päev ilma sõrmuseta veider, sest on sellega juba nii harjunud. Ka kohtingule tulles ei olnud tal tunnet, et enda abikaasat petaks, sest neil on suhtes suur usaldus. Petmise piiri ei ole nad enda suhtes defineerinud. «Me ei ole seda läbi rääkinud, sest ei ole olnud vajadust mõelda, et kust maalt see piir jookseb,» tunnistab Lauri.

Juba enne toidu saabumist jõuab Lauri rääkida nii sügavatest teemadest, sest ta on täpselt nii avameelne inimene, et võib jagada pea, et kõike.

«Instagramis like'mine meie jaoks ei ole petmine,» räägib ta. «Meil on mõlemal silmad peas. Hoolimata sellest, et me oleme abielus, me näeme, kas teine inimene on ilus või ei ole ja kellelelgi teha kompliment selle eest, et ta hea välja näeb, ei ole petmine,» räägib Lauri, kes tõmbaks joone pigem seal, kus asi juba füüsiliseks läheb.

«Kuulsusega kohtingul» Lauri Pedaja ja Aleksandra Jürman. Foto: Taavi Sepp

Viisime Lauri Vanalinnas Müürivahe tänaval asuvasse La Prima Pizza restorani, sest ta ütles juba enne kohtingut, et on suur pitsaarmastaja. Ja me ei pidanud pettuma, sest need pitsad viisid tõepoolest keele alla. «Krõbe, maitsed paigas, tomat ei domineeri,» kirjeldab Lauri enda pitsat, kelle sõnul maitses see väga hästi.

«Kuulsusega kohtingul» Lauri Pedaja. Foto: Taavi Sepp

Täitmata tunnustusvajadus