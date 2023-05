Perekond Pomerantsid tähistasid esimest pulma-aastapäeva: suurim õppetund on olnud liidu kaitse ja hoidmine

«Kui su kõrval on inimene, kellel toimuvad enesearengus etapid, tekib automaatselt ühisenergiaväli, mis mõjutab mõlema poole eluteekonna arengut. Toimub suur testiperiood, mis ületatakse ühekoos või edaspidi eraldi,» selgitab Andreas. Tema sõnul on suhtes kõige suuremad tugipunktid usaldus, üksteise aktsepteerimine ja kõigest rääkimine.

Lisette sõnul on hirm, varjamine, manipulatsioon ja egomängud tavapäraselt ühed suhte hävitavamatest jõududest. Kui suhtes on üks inimene katki, ei pruugi alati teise toetusest piisata.

«Kui ühel toimub võitlus deemonitega, siis üldjuhul on olukord juba selline, et ühisenergia on erroris, mis vajab kõrvalist terapeudi abi,» tõdeb Andreas ning toob näitena juhtumi, mida ta töö käigus näinud on. «Paar astub tuppa ja mitte millestki tekib tohutu riid. Energiad on negatiivsed, tekkinud on lõhkemisenergia liidu vahel, mis vajab puhastamist.» Lihtsalt toeks olemisest jääb mehe sõnul väheks.