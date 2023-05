ETTEVAATUST ⟩ Välismaa mees murrab eestlannasid. «Tunnen, et nii paljusid naisi peaks hoiatama.»

Hematoom, mis tekkis kinni hoidmise tagajärjel. Foto: Erakogu

«Minuga suhtes olles nägin korduvalt, et ta on teinud omale Tinderi ning käis «teatud põhjustel» Tartus, kuhu jäi ööseks. Sõbraga koos käis ta baarides ja pubides ning klubides naisi otsimas. Tal on türklasest sõber, kes otsib igal õhtul klubist erineva naise, kellega magada,» räägib Jessica. See pole veel kõik... «Ühe eestlannaga on tal laps. Murelikuks teeb see, kuidas ta «kogemata» minu lastele haiget tegi ja seda korduvalt.»

«Tunnen, et nii paljusid naisi peaks hoiatama,» ütleb Jessica ja soovitab olla ettevaatlik uute tutvuste sõlmimisel.

Jessica sõnul on mehe osas käimas kriminaalmenetlus. Elu24 palus selle juhtumi osas kommentaari ka politseilt, kuid politsei suunas vastamise edasi prokuratuuri. Lisame nende vastuse esimesel võimalusel.

Kolm kuldset reeglit

«Märgatud: Tartus» Facebooki grupis Jessica postitust kommenteerinud Jaak juhib tähelepanu sellele, et eespool kirjeldatud käitumisega mehi leidub ka eestlaste seas. «Mitu Eesti päritolu samasuguse elustiiliga meest tuleb ühe sellise kohta?» küsib ta.

Teine kommenteerija ütleb: «Normaalseid mehi on nii vähe, et naised peavad neid lihtsalt jagama. Muidu ei jagu kõigile. Aga kas just India meest...»

Raigo jagab aga kolm kuldset reeglit, mida naised peaksid tema meelest silmas pidama:

1. Mehed tahavad tihti naisi «oma hüvanguks», seega kui otsid midagi tõsisemat, siis ära esimesed kuu või kaks kätte anna.

2. IT-spetsialist, kes igapäevakulutusteks raha kipub laenama, on kahtlane. Üldse tasub vältida meest, kes päev enne palgapäeva sind restorani ei suuda viia.