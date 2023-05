NELI DIAGNOOSI ⟩ Vähk tabas ühes peres kolme naist. «Lapsed ei lubanud alla anda.»

Anika on aktiivne naine, kes käib kirikus jagamiskeskuses abis riideid jagamas. «Mina sattusin siia tiimi, sest ma oskan vene keelt. Inimesed aeg-ajalt toovad siia asju, nüüd on see avatud kõigile.» Anika ütleb, et ukrainlased jagasid temaga oma muresid. «Põhiline on neil ikka see, et tahaks koju. Aga ma olen toonud neile näite, et ma olin 8 aastat vähihaige. Ma ei teadnud, kas ma saan terveks või ei. Ütlesin neile lohutuseks, et ma olen täiesti kindel, et te saate koju tagasi. See sõda võidetakse, aga selleks läheb aega,» räägib Anika.