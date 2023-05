HIND LANGEB ⟩ Legendaarse Fordi mudeli elektriline versioon läheb järjest odavamaks

Iltalehti andmetel on maailmas laineid lööva legendaarse autotootja Fordi ühe mudeli elektrilise versiooni hind kukkunud mitme tuhande euro võrra.

Ameerika Ühendriikides on elektriauto Ford Mustang Mach-E hinda langetatud ligi 4000 eurot. Ford Motor kärbib taas elektrilise Mustangi hindu, suurendades samas tootmist. Muudatused kehtivad USA turul.

Selle aasta jaanuaris kirjutas Iltalehti, et Ford Mustang Mach-E mudeli hinda on langetatud, misjärel kujunes USA hinnaks eurodesse ümber arvestatuna 42 000 eurot. Tänaseks on auto hind langenud USAs juba alla 40 000 euro: selle eest küsitakse 39 233 eurot.