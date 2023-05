Susanna Smanjov esitleb laupäeval skandaalset nõiafilmi

Mõni aeg tagasi kirjutas Eesti Päevaleht , et Haapsalu õudusfilmide festivalil valmistas festivalikülalistele tõenäoliselt suurima pettumuse see, et näitamata jäi Susanna Smanjovi trash-film «Nõiad otse põrgust», mis oli HÕFF-i lõpufilmiks valitud.

Filmi režissöör Susanna Smanjov ütleb, et film räägib kahest armunud naisnõiast, keda seob sügav kiindumus. «Nende idüllilist kooselu rikub ootamatult maja ukse taha saabunud lärmakas kamp, kes on teel kontserdile, kuid kelle auto ootamatult välja sureb. Palunud nõidadelt öömaja, avastavad tülikad võõrad kummalisi asju, sealhulgas vibu, mille hooletu käsitlemise tõttu üks nõidadest hukkub. Kuna keegi ei taha süüd omaks võtta, otsustatakse ka teine nõid tappa ja surnukeha seejärel peita. Kuid keegi ei aima, et nõiad on surematud ning hakkavad peagi oma tapjatele ränka kättemaksu hauduma.»