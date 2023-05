FOTOD JA VIDEO ⟩ PEDOFIIL SÜÜD EI TUNNISTA: Jõhker lapsevägistaja tahab enneaegselt vanglast välja

Marim Mõttus istub enne kella kümmet hommikul Tartu vangla kambris, suusamüts peos. Mõne minuti pärast algab kohtuistung, millest vana mees võtab osa videosilla vahendusel. Mõttus vaatab närviliselt lakke ning asetab siis musta suusamütsi enda ette lauale.

Marim Mõttus kohtus Foto: Katrin Lust

Istungiga liitub tema kaitsja, vandeadvokaat Cardo Soosaar, kes ei ole ajakirjaniku osavõtust vaimustuses ning küsib kohtult, miks on istungil ka asjasse mittepuutuv isik ehk mina.

Vaata pedofiili käitumist enne istungit:

Kohus selgitab, et Mõttuse ennetähtaegset vabastamist puudutav istung on osaliselt avatud ning ainult osa, mis puudutab kannatanu andmeid ning Mõttuse tervislikku seisundit, kuulutatakse kinniseks.

Kohtuniku ruumi astudes paneb 75-aastane mees suusamütsi pähe ning teatab, et halva kõrvakuulmise tõttu saab ta kohtuniku jutust lünklikult aru. «Vangla ei lubanud mulle kuulmisaparaati!» ütleb ta vinguval noodil ning kaitsja Soosaar selgitab, et mees on tõepoolest ühest kõrvast kurt. Istung jätkub sellest hoolimata ning edaspidi kuuleb Mõttus juba istungit hästi ja vastab kohtuniku küsimustele.

Mõttus, kes vägistas ühel suvel ühes Eesti linnas väikese lapse ning on selle teo eest kohtus süüdi mõistetud, küsib kohtunikult, müts peas, kas too on kannatanuga ise kohtunud.