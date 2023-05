Madeleine McCanni vanemad avaldasid südamliku luuletuse: raske on leida sõnu...

Madeleine'i vanemad ütlesid väljaandele The Sun, et endiselt on raske leida sõnu, millega oma tundeid väljendada. Kadumise aastapäeva puhul avaldasid vanemad emotsionaalse luuletuse «Vastuolu» («The Contradiction»), mille on kirjutanud Briti kirjanik Clare Pollard.