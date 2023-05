JÕULUÕHTU SOOMES ⟩ Mees ründas oma naist jõulusingiga

Iltalehti kirjutab, et 2022. aasta lõpus toimus ühes Soome kodus jõulurahu rikkumine, kui mees otsustas oma naist rünnata kolmekilose jõulusingiga.

Nii 2022. aasta jaanuari alguses kui ka detsembris, mõni aeg enne jõule, oli mees naist füüsiliselt rünnanud. Kurioosne on kogu loo juures see, et detsembri alguses toimunud rünnakule oli eelnenud toidu nõudmine.