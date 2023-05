LUGEJA VIDEO ⟩ Tallinna-Tartu maanteel sajab lund

«Suverehvidega lumes,» kirjutas toimetusele Tallinna-Tartu maanteelt video saatnud Kati. Selles on näha, et teel pealinna sajab lund. «Õues on neli kraadi sooja ja tundub, nagu oleks endiselt talv. Tee on muidu puhas, jäidet ei ole, kuid suverehvidega lumes tunne on ikka,» märkis ta, et libeduse oht tekitab siiski muret.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juhi Taavi Kirsi sõnul jälgib politsei samuti ilmastikuolusid ja praeguste küllaltki jahedate kraadide korral ei trahvita veel kedagi naastrehvidega sõitmise eest.

«Ohutus ennekõike. Küll aga suhtleme juhtidega ja kuivõrd juba õige pea on lootust, et ilmad ikkagi püsivalt soojaks lähevad, suuname nad rehvivahetuse peale mõtlema,» ütles Kirss BNSile.

Ta lisas, et seni, kuni väljas on miinuskraadid ja sajab lund või lörtsi, on tungivalt soovituslik suverehvidega autot mitte kasutada. «Võimalusel eelistada ühistransporti või lükata sõit edasi, kuni ilm on soojemaks läinud,» lisas Kirss.

Lund ja rahet on sadanud mujalgi

«Elvas on pool kraadi külma. Veidi enne kaheksat sadas lumeterakesi, põrkusid vastu autoakent nagu minipallikesed. Jääkaabits tuli taas välja otsida, sest autoaken oli õrna jääkihi all. Praegu tuli päike välja. Eesti kevad on ikka vaheldusrikas,» kirjutas toimetusele reede varahommikul pildid saatnud Elva elanik ja lisas, et ka Tartus olevat maa valge.

Eile jagas kevadisest lumest Facebookis jäädvustusi sünoptik Kairo Kiitsak.

«Õhumass on juba külmem. Lumehood jõudsid Eestisse,» kirjutas Kiitsak pildi juures, mis oli tehtud neljapäeval, 4. mail Ida-Virumaal Sompas.

Kommentaarides jagasid teisedki inimesed üle Eestimaa oma kevadise lume kogemust. Lund paistis olevat Kadrinast Pärnumaani.