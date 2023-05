UHKE KLÕPS ⟩ Kloogaranna külas asuv kodurestoran võõrustas kuningannat ja presidendiprouat. «See on elusündmus!»

Restorani perenaine Helen Vihtol rääkis Elu24-le, et oli suur au nii kõrgeid külalisi võõrustada. «See on ikka Eesti mõistes ülemine ots. Rohkem uhkemaks enam minna ei saa. Kuninganna võõrustamine on elusündmus. Meie jaoks on kõik külalised ühtemoodi tähtsad, lihtsalt kuninganna saabumine on tõesti erakordne,» räägib Vihtol.