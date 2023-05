Käes on varjutuste perioodi lõpuots ning viimane võimalus väga sügavaks puhastuseks ja vabanemiseks. Loe lähemalt, mida see aeg kaasa toob.

Täna kell 20.24 leiab aset kuuvarjutus ning 20.33 algab täiskuu Skorpionis . Vaatamata sellele, et kuuvarjutus on meile näha minimaalselt, on sellel märkimisväärne astroloogiline tähtsus.

See varjutus on väga tugevalt lõpetava ja tühjendava toimega, kuna tegu on viimase varjutusega Skorpionis, mis jääb Kuu Lõunasõlme lähedusse. Uuesti kogeme varjutusi Skorpionis üheksa aasta pärast, mil kuusõlmed jõuavad taas Sõnni-Skorpioni teljele, kuid siis on Kuu Põhjasõlm ehk kasvamise suund Skorpionis.