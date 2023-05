KA SIND? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinuid mõjutab eesolev kuuvarjutus kõige rohkem

Juba homme, 5. mai õhtul kell 20.24 toimub kuuvarjutus ning 20.33 algab täiskuu Skorpionis. See on emotsionaalselt väga intensiivne aeg, mis puhastab kõigest üleliigsest, mis hinge kogunenud. See aga tähendab, et pinnale võib tulla keerukaid tundeid või inimesed võivad sattuda olukordadesse, mis soodustavad sellise «mustuse» esile kerkimist, et saaks sellest vabaneda.