FOTO ⟩ Türi Põhikool avaldas Järvamaal hukkunud noorukile südamliku järelehüüde

Kõrges rohus suures rahus tillukene mees

kuulab aja voolamist, ta pilk on pilvedes.

Suur on suvi, ilm on hele, kõik on alles veel,

aga juba teises rahus...

Hoopis teises. Ja ta märkab: rohus lamab mees

nagu tume täpp või koma ajapildi sees.