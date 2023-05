INTERVJUU ⟩ Viljandist pärit noor lauljatar: kui kaardimaja kokku kukub, on vaja end kuidagi kokku korjata

Katrina Merily Reimand ehk KATI on Viljandist pärit 22-aastane lauljatar, laulukirjutaja ja viiuldaja, kes on varem koostööd teinud mitmete tuntud muusikutega, näiteks Sander Möldri ja Uku Suvistega. Täna, enda sünnipäeval avaldas neiu suurema tähendusega singli «Mesine».

«Laulmisega hakkasin tegelema päris varakult, sest tahtsin väga oma bändi teha. Ühel hetkel mu unistus täituski: tegime koos sõpradega bändi nimega Moonrocket, kus kirjutasime üheskoos ka oma esimesed lood,» meenutab Reimand, lisades, et muusikapisiku sai ta kindlasti oma lauluõpetajast emalt. Ent just sõpradega koos tehtud bändist sai lauljatar tuule tiibadesse. «Ühel hetkel ei jäänud muud üle, kui alustada oma asjaga!»

Sõnad on saanud teise tähenduse

Tänaseks on Kati avaldanud kuus singlit ning tema isikupäraseks jooneks on põimida enda loomingusse alati viiuleid. «Uue loo taga on päris suur tiimitöö, mis koosneb minu headest sõpradest, eeskätt produtsent Märten Lehtost» räägib Kati ja lisab, et kogu loo eest ta au ainult endale ei võta. Kati mainis, et lugu aitas lihvida Uku Suviste, mis oli talle samuti suur au.

Enda sünnipäeval avaldas noor lauljatar uue singli «Mesine» Foto: Erakogu

Noor lauljatar nendib, et värske lugu on kõige isiklikuma sisuga, mille ta üldse kunagi kirjutanud on. «Ma ei leidnud loo avalikustamiseks sobilikku aega päris pikalt, sisetunne ütles alati, et vara veel,» märgib ta. Praegune aeg ja side, mida ta selle looga tunneb, on tema sõnul aga küpsed.

Uue loo sõnad on saanud ajas Katile suurema tähenduse, kui neil esialgu oli. «Lugu räägib sellest, kuidas üks kooselu ehk siis kaardimaja on järsku kokku varisenud ja ma peaksin uutel radadel edasi liikuma,» nendib Kati, kuid ütleb, et paraku see talle nii lihtsaks ei osutunud. «Iga kord uuesti kohtudes tekib sisimas soe ja magus, justkui mesine tunne, kuniks saabub reaalsus.»