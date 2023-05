ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: huvitav kahvel. EKRE-st paistab saavat veel üks Keskerakond

Kas juhtoina asula on universumi keskus?

Tegelikult kaotab iga erakond kogu aeg inimesi. Ja saab juurde. Selline idülliline väikelinnaelu. Mõnikord aga rikub pisiasula rahu mõni suurem sündmus. Siis hakatakse kiiremini ära kolima. Kui ikka linnapea läheb lolliks ning hakkab uskuma, et tema asula on universumi, aga tema ise asula keskus, siis sellest head nahka ei tule.

Sitsiilia perekondi meenutav Helmede sõjalaevuke on ilmselgelt hakanud mõningatele kaasvõitlejaile närvidele käima, siit ka see lahkumine. Kui perekonna nõukogu arust kahtlaseid avaldusi vormid, siis on selge: nägemist, su koht pole siin. Täiesti tüüpiline olukord, väga "kindlatesse kätesse" pigistatud organisatsioonide puhul kindlasti. On ilmeksimatud seisukohad ja on valed seisukohad.