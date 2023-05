Suri «Võsareporterist» tuntuks saanud Mart Aomets ehk DJ Footon

Mais 2011 kirjutas Elu24, et uus täht Eesti muusikataevas on Võsalaulu staar, Tartumaa mees Mart Aomets ehk DJ Footon, kes esitas oma loo «Võsareporteri» laulukonkursile Võsalaul 2011. Lugu on tänaseks YouTube'is kuulatud üle 123 000 korra.

Seks, narkootikumid, psühholoogia ja teadus – just need on peamised teemad, mida Mart TikToki kontol käsitles. «Suurem eesmärk on muuta maailma. Ma tahan, et minust jääks maha parem paik, kui see, kuhu ma tulin,» ütles ta möödunud aastal intervjuus Õhtulehele.