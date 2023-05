MART RAUDSAAR ⟩ Tallinna näivad valitsevat bussiinimesed

Kas olete kunagi mõelnud, kui palju elanikke on Lasnamäel? Umbes sama palju, kui Tartu linnas, aga nad elavad tihedalt koos kompaktselt kortermajades. Ehkki sealsed korterid kipuvad moraalselt vananema, on nende planeering Mustamäe korteritega võrreldes parem, tehnovõrgud uuemad ning piirkonda ehitatakse uusi maju kogu aeg juurde. Märkamatult on kapitalismi tulek lahendanud kaubanduskeskuste probleemi ja on selge, et Lasnamäe ei kao mitte kuhugi. Inimesi on palju ning nad kõik tahavad liikuda.

Pallasti sild, Tallinn 22. september 2016. Kunstnike ANDREA TAMM-E JA ANN PRESS-I Kunstiinstalatsiooni LasnaVILJAmägi lõpetamine. Laagna tee Pallasti kasutuna seisnud trammisillale külvatud teravili oder sai valmis ja projekti lõpetamiseks korraldati lõikuspidu. Foto: Raul_Mee

Aga miks ei ole Lasnamäele tulnud trammiteed? Miks ehitatakse Tallinnas praegu hoopis ühte teist haruteekest, mis ühendab ülejäänud trammiteega vanasadamat?

Üks põhjus on välja öeldud: raha. Euroopa Liit rahastab vanasadama trammiteed, mida nähakse osana Rail Baltica süsteemis (soomlased saavad tulla sadamast laevalt ning sõita trammiga Ülemistele Rail Baltica terminaali). Lasnamäe trammi Euroopa Liit ei rahasta ja see oleks linnale kallis. Kuid teine ja võib-olla suurem põhjus on minu meelest mugavus. Kui Lasnamäe saaks trammiliini, tuleks pooles pealinnas olemasolev ühistranspordiskeem üle vaadata. Tallinna Transpordiametil on mõnusam kohandada olemasolevat süsteemi ja tegeleda vaikselt bussidega, kui alustada võimsate reformidega. Kuigi need ei paiskaks linnaliiklust segi, nagu paratamatult teeb praegune vanasadama trammitee ehitus, vaid vastupidi, tooks ehk viimaks rohkem inimesi autodest ühistransporti.