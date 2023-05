«Me loodame, et sa tead, et paljud inimesed Rootsis igatsevad sind väga. Mitte ainult sinu isa ei igatse sind! Selle aja jooksul, kui sa oled ära olnud, on sündinud kaks armsat õde, kes sinust tihti räägivad. Meil on sinust raamides palju fotosid.»